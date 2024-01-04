Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki Yusuf, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü

'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak’ta, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken aniden yola çıkan Yusuf Ö.'ye (11) çarptı.

Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan çocuğun arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yusuf Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü - 1

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken, park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü - 2

Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.’nün, aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yusuf Ö.’nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı.

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