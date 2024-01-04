Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ



Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken, park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.



SÜRÜCÜ KAÇTI



Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.’nün, aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.



Yusuf Ö.’nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı.