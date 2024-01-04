Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak’ta, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken aniden yola çıkan Yusuf Ö.'ye (11) çarptı.
Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan çocuğun arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yusuf Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken, park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.’nün, aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Yusuf Ö.’nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı.
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