Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor.

Birçok ziyaretçi alan kanyonun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Saklıkapı Kanyonu, tabiat parkı ilan edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, “Fırat Nehri'nin saklı güzelliklerine kapı açan Saklıkapı Kanyonu, artık tabiat parkı statüsü ile korunuyor. Jeolojik oluşumları ile görenleri kendisine hayran bırakan doğa harikası bu kanyonu hem koruyacak hem de tanıtacağız” ifadelerini kullandı.