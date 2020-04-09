Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Akdeniz'in gözde turizm merkezi Antalya'da, kar şaşkınlığı yaşanıyor.

Beydağları'nın zirvelerinden 2 bin 200 metre rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi ve 2 bin 500 metre rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bulunduğu alana bu sabah kar yağdı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından Saklıkent'teki kar fotoğraflarından paylaşarak, ''9 Nisan Antalya Saklıkent'e kar yağdı! Korona virüs dünyayı soğutuyor" dedi.

9 Nisan Antalya Saklıkent’e kar yağdı!



Korona virüs Dünyayı soğutuyor. pic.twitter.com/4TU8yJrNeL — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) April 9, 2020

''10 YIL ARADAN SONRA İLK DEFA NİSAN AYINDA YİNE KAR GÖRDÜK''

Uzun yıllardır ilk defa nisan ayında kar yağışı gördüklerini belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, ''Bu mevsim normallerinin dışında, sabah saat 07.00'de kar yağışı başladı ve 08.30'a kadar aralıksız devam etti. Ara sıra yağmaya da devam ediyor ve şu ana kadar 2 santimetreye yaklaştı. 3 santimi bulması bekleniyor. Genelde aralık sonu başlayıp, mart sonun kadar devam eden kar yağışını bundan 10 yıl önce görmüştük. 10 yıl aradan sonra ilk defa nisan ayında yine kar gördük" diye konuştu.