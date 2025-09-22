Salça için Bilecik'i yaktı!
Bilecik'te salça yapmak için yakınlan ateş büyük bir yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'te kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
SALÇA YAPARKEN YANGIN ÇIKTI
Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'ndeki ağaçlık arazide salça yapımı sırasında yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.