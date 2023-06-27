Salça kazanına düşen bebekten 21 gün sonra acı haber

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A., İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Ö.M.A.'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İlçede 6 Haziran'da ailesi salça kaynatırken kazana düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlenen bebek, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Muğla