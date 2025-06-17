Salçanın içinden uyuşturucu çıktı: TIR şoförü tutuklandı

Bitlis'te bir TIR'ı durduran polis ekipler, salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Salçanın içinden uyuşturucu çıktı: TIR şoförü tutuklandı

Bitli'te bir TIR'daki salça paketlerinin arasından uyuştucu madde çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında bir TIR durdurularak arandı.

TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 5 parça halinde 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

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