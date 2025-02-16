Salda Gölü Bilim Merkezi kuruldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezde göl üzerinde biyoçeşitlilik araştırması yapılacak.

Salda Gölü Bilim Merkezi kuruldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kuruldu.

Dünyanın en önemli 100 jeolojik miras listesine giren ve 'nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü'ndeki bilim merkezinde göl ve havzasında bilimsel araştırmalar yaparak, doğa koruma çalışmalarını desteklemek amaçlanıyor.

Bilim merkezinde, Salda Gölü'nde araştırma, endemik bitki ve hayvan türleri üzerine biyoçeşitlilik çalışmaları gerçekleştirilecek, yaban hayatı konusunda kamuoyu bilgilendirilecek.

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