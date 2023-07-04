Salda Gölü'nde can güvenliği tehditi: Girişler yasaklanmalı

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, gölde oluşan ani çökeller ve sığ bataklıkların suya girenlerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Cevni, "Salda Gölü'ne girmek sakıncalıdır. Hem insan canı hem de ekolojik sisteme verilen zarar açısından sakıncalı. Bu konuyla ilgili açılan davalar da var. Mümkün olduğunca koruma amaçlı, hadi doğayı düşünmüyorsak kendi can güvenliğimiz amaçlı göle girilmesi çok tehlikelidir. Acilen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"HER YIL BİR, İKİ KİŞİYİ KAYBEDİYORUZ"



Cevni, bölgenin faylanma ve tektonik açıdan oldukça hareketli olduğuna işaret etti.

"Salda Gölü de tektonik oluşumlu bir göl. Bu tektonik oluşumların jeolojik açıdan getirdiği farklı yan etkileri diyebiliriz. Aslında doğal süreç ama insan göle girdiğinde çok farklı bir süreç oluşuyor. Tektonik kırılmalardan dolayı gölde ani seviye alçalmaları söz konusu." diye konuşan Cevni, şöyle devam etti:



"Göle girdik, 1-2 metre seviyesinde olduğunu sanırken bir anda 10 metrelik derinliğe maruz kalabiliyoruz. Salda tatlı su kaynağı. Denizin kaldırma kuvvetine alışkın olan insanlarımız, yüzmeyi az bilen insanlarımız hatta çok iyi yüzme bilse bile bu duruma aniden yakalanan insanlarımız maalesef boğuluyor. Her yıl neredeyse bir- iki kişiyi gölde kaybediyoruz. Özellikle küçük çocuklar için oldukça tehlikeli."

