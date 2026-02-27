Salda Gölü'nden sevindiren haber

Uzun süredir kuraklık ve su çekilmesi haberleriyle gündeme gelen Salda Gölü’nde son yağışlarla birlikte artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.



15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi.



Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.