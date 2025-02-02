Saldalyede oturur halde ölü olarak bulundu

Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Halil İbrahim Mercan, sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Polis, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.