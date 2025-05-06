Saldırganın ifadesi: Kendi başıma yaptım

Tengioğlu'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifade ortaya çıktı.

Saldırı öncesi uzun süre AKM'nin protokol çıkışında beklemesine karşın "Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır" iddiasında bulunan Tengioğlu, "Darp eylemini önceden planladınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel’in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kimse bana talimat vermedi. Anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir.”

"KENDİ BAŞIMA YAPTIM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırgan, herhangi bir siyasi partiye, oluşuma üye olmadığını da öne sürdü. Kimseden para ve talimat almadığını ileri sürün Tengioğlu, "Kimse bana para vermedi bu olay gerçekleştirmem için. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım, ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı Ziraat Bankası’ndan almaktayım. ” dedi.

Geçimini devletten aldığı 65 yaş aylığı ve Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın verdiği sosyal yardım kartına yatırılan parayla karşıladığını ifade eden Tengioğlu, Tarlabaşı’nda bulunan bir apartta kaldığını anlattı. İfadesinde, olay günü Taksim’e vakit geçirmek ve iş aramak maksadıyla yürürken Taksim meydan civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüğünü ve orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğunda Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezine getirileceğini öğrendiği iddiasında bulan saldırgan, kendisini şöyle savundu:

"Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezine doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Burada Sırrı Süreyya Önder’in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım."