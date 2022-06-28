Saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı: Mesleği bıraktım

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde görev başında saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı.

Karara tepki olarak adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyledi.



NE OLMUŞTU?

Özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraş arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışma sonrası hasta yakınları doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca dövülen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu.



Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraş, rapor alarak şikayetçi oldu. Hastanede tedavi altına alınan Şeyhmus Baraj, görevinden istifa etti. Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest kaldı.