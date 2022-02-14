Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 15:34

Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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