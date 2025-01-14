Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca paylaşımda "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!" denildi.