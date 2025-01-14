Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!" denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri