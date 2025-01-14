Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!" denildi.

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