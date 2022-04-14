Saldırıdan tahta paletle kurtuldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı.



Husumetlisini gören Hüseyin S., yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı.



BIÇAKLA SALDIRDI



Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.'yi bacağından yaraladı.



Hüseyin S., eline aldığı tahta paletle saldırgandan korunmaya çalıştı.



KAÇAN SALDIRGAN YAKALANIP TUTUKLANDI



Olay yerinden kaçan saldırgan İbrahim Ç. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

