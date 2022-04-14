Saldırıdan tahta paletle kurtuldu

İstanbul Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğrayan bir adam, kaldırımdaki tahta paletle kendisini korudu. Yakalanan saldırgan tutuklandı.

Haberler - İHA - NTV Haber 14.04.2022 - 11:52

Saldırıdan tahta paletle kurtuldu

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'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı.

Husumetlisini gören Hüseyin S., yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.'yi bacağından yaraladı.

Hüseyin S., eline aldığı tahta paletle saldırgandan korunmaya çalıştı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANIP TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan saldırgan İbrahim Ç. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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