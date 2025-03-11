Saldırıya uğrayan kocasını tabanca doğrultarak kurtardı

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında husumet oluştu. Devran Pulat, 4 Kasım 2024’te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen Pulat’a bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.

EŞİ TABANCAYI SALDIRGANLARA DOĞRULTTU



Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat’ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı.

Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat’ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. Devran Pulat, yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.