Saldırıya uğrayan Özgür Özel'den ilk açıklama
Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Özel ise bir süredir tehditler aldığını söyledi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın "Ben Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel'in durumunun iyi olduğunu söyledi.
Saldırganın isminin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.
"BİR SÜREDİR TEHDİT ALIYORUZ"
Saldırı sonrası açıklama yapan Özel, şöyle dedi:
"Hepimiz evimizdeyken Gezi'de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren'in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim.
Tüm siyatçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok."
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.
"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI"
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL'İ TELEFONLA ARADI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i telefonla aradığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
AK PARTİ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Siyaset kurumuna ypaılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, "Saldırgan hukuk önünde hesap verecek" dedi.
YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak Özgür Özel'e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
DEM PARTİ: BARIŞA YÖNELİK AÇIK BİR PROVOKASYON
DEM Parti de Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Partiden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu saldırı esas itibarıyla Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur, cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
YILMAZ TUNÇ: DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle dedi:Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.
Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."
NUMAN KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."
DERVİŞOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.
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