Saldırıya uğrayan Özgür Özel'den ilk açıklama

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın "Ben Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırganın isminin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

"BİR SÜREDİR TEHDİT ALIYORUZ"



Saldırı sonrası açıklama yapan Özel, şöyle dedi:

"Hepimiz evimizdeyken Gezi'de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren'in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim.

Tüm siyatçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok."



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."