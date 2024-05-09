Salep kaçakçıları lastik izinden yakayı ele verdi

Tunceli'de salep kaçakçıları, yağmurlu günde oluşan lastik izleriyle yakalandı. 46 kilo salep yumrusunun ele geçirildiği operasyonda 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin lira idari para cezası kesildi.

Salep kaçakçıları lastik izinden yakayı ele verdi

Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyü mevkiinde köylüler, kimliği belirsiz kişilerin salep yumrusu topladığı ihbarında bulundu.

İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 8 kişiden oluşan özel ekip kuruldu. Arazide günlerce devriye atan ekipler, yağmurlu günde oluşan lastik izlerini takibe aldı ve bir minibüse ulaştı.

Aracın yakınlarında toplanmış salep yumrularına rastlandı. Araçtaki kişilerin kimlikleri alınarak cezai işlem uygulanırken, 2 kişi ise yaya olarak kaçtı.

3 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Toplamda 46 kilo salep yumrusunun ele geçirildiği operasyon sonrası 10 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 3 milyon 871 bin lira para cezası kesildi. Salep yumrularının ise tekrar ekiminin yapılacağı öğrenildi. 

Salep kaçakçıları lastik izinden yakayı ele verdi - 1

"TUNCELİ’NİN DOĞASINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Operasyon sonrası açıklama yapan Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin ekosisteminin zenginliğini korumak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, şunları söyledi:

“Tunceli, bırakın 'yi, dünyanın en güzel ve en zengin florasına sahip olan illerinden bir tanesi. Yapılan bilimsel tespitlere göre yaklaşık 264 endemik bitkimiz var ve bunların hepsini birer evladımız gibi korumaya gayret ediyoruz ki şehrimiz de bunu çok önemsiyor. Şehrimizin çevre bilinci oldukça yüksek. Tabii yerel hassasiyetlere dikkat eden Valiliğimiz bu konuların üzerinde titizlikle duruyor. Doğa Koruma ve Jandarma, HAYDİ birimlerimiz çok büyük bir hassasiyetle çalışmalar yürütüyor. Son günlerde yaşanan bir olay var. 112’ye düşen ihbarla olaya start veriliyor. Hem Doğa Koruma yetkililerimiz hem jandarma timlerimiz salep kaçakçılığı yapmak üzere Mazgirt bölgesinde bulunan insanlara operasyon düzenleniyor. Bunlara yaklaşık 4 milyon lira doğal yaşamı tahripten dolayı ceza yazıldı. Ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden doğan idari para cezası yetkimizi kullanarak esaslı bir cezayı kestik. Biz Tunceli'yi Tunceli'nin florasını, faunasını, yaban hayatını çok önemsiyoruz ve bu art niyetli insanları da buradan uyarmak istiyorum. Tunceli'ye zarar vermeyin. Biz Tunceli'yi korumak için vatandaşımızla, buradaki yetkililerimizle, görevli personelimizle beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.” 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...