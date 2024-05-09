Salep kaçakçıları lastik izinden yakayı ele verdi

"TUNCELİ’NİN DOĞASINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"



Operasyon sonrası açıklama yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin ekosisteminin zenginliğini korumak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, şunları söyledi:



“Tunceli, bırakın Türkiye'yi, dünyanın en güzel ve en zengin florasına sahip olan illerinden bir tanesi. Yapılan bilimsel tespitlere göre yaklaşık 264 endemik bitkimiz var ve bunların hepsini birer evladımız gibi korumaya gayret ediyoruz ki şehrimiz de bunu çok önemsiyor. Şehrimizin çevre bilinci oldukça yüksek. Tabii yerel hassasiyetlere dikkat eden Valiliğimiz bu konuların üzerinde titizlikle duruyor. Doğa Koruma ve Jandarma, HAYDİ birimlerimiz çok büyük bir hassasiyetle çalışmalar yürütüyor. Son günlerde yaşanan bir olay var. 112’ye düşen ihbarla olaya start veriliyor. Hem Doğa Koruma yetkililerimiz hem jandarma timlerimiz salep kaçakçılığı yapmak üzere Mazgirt bölgesinde bulunan insanlara operasyon düzenleniyor. Bunlara yaklaşık 4 milyon lira doğal yaşamı tahripten dolayı ceza yazıldı. Ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden doğan idari para cezası yetkimizi kullanarak esaslı bir cezayı kestik. Biz Tunceli'yi Tunceli'nin florasını, faunasını, yaban hayatını çok önemsiyoruz ve bu art niyetli insanları da buradan uyarmak istiyorum. Tunceli'ye zarar vermeyin. Biz Tunceli'yi korumak için vatandaşımızla, buradaki yetkililerimizle, görevli personelimizle beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

