Salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin lira ceza

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR



Bölgeye düzenlenen operasyonda Bartın ve Kastamonu’dan geldiği belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ, SALEP SOĞANLARI BÖLGEYE EKİLDİ

Şüphelilere, toplam 321 bin 860 bin TL idari para cezası uygulanırken, topladıkları 5 kilo salep soğanına el konuldu.



Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını yeniden toplandığı bölgeye ekti.