Salgın hastalık riskine karşı 2 ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz Bölgesi yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ederken olası salgın hastalıklara karşı önlemler de alınıyor.

Bu kapsamda Ordu ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.

Sel felaketinin ardından Ordu Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandı.

Toplantıda, selin vurduğu kentte halk sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda; bugün, yarın ve perşembe günü il genelinde 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı.

HASTA ZİYARETİNE YASAK

Hastanelerin, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.



Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle su verilmeyen şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi kararlaştırıldı.



KIZILAY VE AFAD SU DAĞITACAK

Su kesintisi olan bölgelerde, Kızılay ile AFAD'ın ambalajlı su dağıtımı yapması da istendi.

Su sıkıntısı çözüldükten sonra, su depoları ile şebekelerin klorlu su ile temizlenmesine karar verilerek, böylece oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi amaçlandı.