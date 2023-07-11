Salgın hastalık riskine karşı 2 ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz Bölgesi yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ederken olası salgın hastalıklara karşı önlemler de alınıyor.
Bu kapsamda Ordu ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.
Sel felaketinin ardından Ordu Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandı.
Toplantıda, selin vurduğu kentte halk sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Bu kapsamda; bugün, yarın ve perşembe günü il genelinde 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı.
HASTA ZİYARETİNE YASAK
Hastanelerin, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.
Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle su verilmeyen şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi kararlaştırıldı.
KIZILAY VE AFAD SU DAĞITACAK
Su kesintisi olan bölgelerde, Kızılay ile AFAD'ın ambalajlı su dağıtımı yapması da istendi.
Su sıkıntısı çözüldükten sonra, su depoları ile şebekelerin klorlu su ile temizlenmesine karar verilerek, böylece oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi amaçlandı.
Zonguldak’ta sel felaketi nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıklarının önlenmesi amacıyla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bir toplantı yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıdan da denize girme yasağı kararı çıktı.
İKİ GÜNLÜK YASAK
Yapılan açıklamada, "İl genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla; il genelindeki yüzme alanlarında vatandaşların denize girmesi yasaklandı." denildi.
Yasak 11-12 Temmuz tarihleri için geçerli olacak.
DÜZENLİ KLORLAMA YAPILACAK
Toplantıda ayrıca, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi için şebeke sularının 24 saat sürekli ve düzenli olarak 0,3 - 0,5 ppm üzerinden aksatılmadan klorlanmasına, otomatik klorlama cihazlarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesine karar verildi.
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