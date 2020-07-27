Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni serbest bırakıldı

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 14:53 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 15:03

Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni serbest bırakıldı

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21) salıverildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

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