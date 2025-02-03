Salih Uzun kimdir, kaç yaşında? (Salih Uzun özgeçmişi)

Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı Mehmet Salih Uzun 1970, Kocaeli doğumlu. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisinin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Partinin (DP) eski genel başkanvekili Türk Demokrasi Vakfı genel başkanı ve 28. dönem Demokrat Parti İzmir milletvekilidir.



26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisinin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongresi sonucunda birleşmeden önce partinin son genel başkanı seçilmiştir. Hüsamettin Cindoruk ile birlikte Demokrat Parti ile Anavatan Partisini birleştiren iki isimden biridir.