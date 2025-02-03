Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katılıyor

Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı.

CHP listelerinden milletvekili seçildiklerini ifade eden Uzun, "Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük." dedi.

"Göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor." diye konuşan Uzun, "Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik." diye konuştu.

YARIN GRUP TOPLANTISINA KATILACAKLAR

Uzun ile Enginyurt, CHP'nin salı günü gerçekleştirilen olan grup toplantısına katılacak.



Uzun ve Enginyurt, 18 Kasım’da Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.

