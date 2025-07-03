Saliha'yı öldürüp, kardeşiyle gömdü! Mahkeme kararını verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada, iki kardeş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (33) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, müştekilerin beyanlarıyla sanıkların son savunmalarını dinledikten sonra kararı açıkladı.

Fırat Yıldızhan, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan, kardeşi Yağız Yıldızhan ise kadına karşı kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.