Salihli'de aranan şüpheliler yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı.
Salihli’de huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonucu 3 ayda 29 kişi yakalandı.
Kimisi saklandıkları gizli bölmelerde yakalanan şüphelilerden 15’i serbest kalırken, 14 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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