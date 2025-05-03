Salihli'de aranan şüpheliler yakalandı

Salihli’de huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonucu 3 ayda 29 kişi yakalandı.



Kimisi saklandıkları gizli bölmelerde yakalanan şüphelilerden 15’i serbest kalırken, 14 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.