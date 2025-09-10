Salihli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Salihli’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törenler, İsmail Bali İlkokulunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen yaptı.

Yenen, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, tüm öğrencilerin 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftasını kutladı ve yeni eğitim öğretim yılının bir önceki eğitim öğretim yılından daha iyi olması için çalışılacağına değinerek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Program konuşmaların ardından şiirlerinin okunması ve halkoyunları gösterileri ile sona erdi.

Kutlama programına, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler veliler ile parti temsilcileri katıldı.