Salihli’de sahte içki operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Dedetaşı Mahallesi’nde yaşayan E.Y. (37) isimli kişinin evinde sahte içki bulundurduğunu tespit etti.

Elde edilen bilginin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi. Bunun yanı sıra evde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği bulundu.

Operasyonda ele geçirilen sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konuldu. Şüpheli E.Y. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

