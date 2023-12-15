Salim Ensarioğlu kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Salim Ensarioğlu, 1955 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dünyaya geldi. Siyasetçi olan Ensarioğlu lise mezunudur.



Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, 19., 20. ve 21. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yapmıştır.



Bakanlık döneminde bölge nüfusunun artmasına dair endişeyi belirten ve nüfus planlamasına yönelik "İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli." gibi tavsiyeler içeren raporu imzalamayı reddetmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynamıştır.



Haziran 2010'da uzun yıllar görev aldığı Demokrat Parti'den parti yönetiminin 12 Eylül referandumunda aldığı tutumu onaylamadığını açıklayarak yaklaşık 12 bin üyeyle birlikte istifa etmiştir.



12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilememiştir.



2018 yılında yapılan seçimlerde İYİ Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir.



2023 seçimlerinde İstanbul II. Bölge İYİ Parti milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.