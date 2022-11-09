Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.

Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.

Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.



Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.