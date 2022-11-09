Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

'da 11 yaşındaki bir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.

Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.

Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti - 1

Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.

Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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