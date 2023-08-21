Salıncakta sallanırken yüzüne yorgun mermi isabet etti

"UCUZ ATLATTIK AMA HER ZAMAN BÖYLE OLMAZ"



Sulama yaptığı sırada 5 el silah sesi duyduğunu anlatan Mehmet Ali Birsen, "Mermi, birkaç saniye sonra yanımıza düştü. Oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Kanaması oldu. Çok acı çektiğini söyledi. Hastaneye götürdük. Düğünlerde eğlenmeyi bilmiyoruz. Yakınlarda düğün ve asker gecesi olduğunun haberini aldık. Doktorlar birkaç santim, belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Tomografi, film çekildi, tetkik yapıldı." dedi.

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