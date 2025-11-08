Salıya dikkat: Önce pastırma sıcağı, sonra sağanak
08.11.2025 06:27
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojinin tahminlerine göre hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren batıdan başlayarak hava sıcaklıkları düşecek, sağanak yağış başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu ve yeni haftanın ilk yarısında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bugün Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevreleri; cumartesi ise Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar bölgesi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bazı illerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 11 derece.
- İzmir 14 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 27 derece.
- Gaziantep 26 derece.