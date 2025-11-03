Salıya dikkat: Sağanak geliyor
Yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salıdan itibaren ise sağanak yağış başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile Kıyı Ege'de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Salı günü Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağışlı hava, hafta ortasından itibaren batı illerine yayılacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 26 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 31 derece.
- Ankara 19 derece.
- Samsun 20 derece.
- Malatya 20 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 27 derece.
