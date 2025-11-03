Salıya dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile Kıyı Ege'de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Salı günü Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağışlı hava, hafta ortasından itibaren batı illerine yayılacak.

