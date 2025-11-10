Sağanak yağışlar bugün Trakya'da başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Bugün Trakya'dan başlayacak olan sağanak yağış salıdan itibaren etkisini artıracak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin yanı sıra bugün İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.

Son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da salıdan itibaren normal seviyelere inecek.