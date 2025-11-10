Sağanak yağışlar bugün Trakya'da başlayacak
10.11.2025 07:24
Son Güncelleme: 10.11.2025 07:54
NTV - Haber Merkezi
Son tahminlere göre bugün Trakya'dan başlayacak sağanak yağış, hafta içi tüm yurtta etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Bugün Trakya'dan başlayacak olan sağanak yağış salıdan itibaren etkisini artıracak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin yanı sıra bugün İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.
Son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da salıdan itibaren normal seviyelere inecek.
Yağışlar batı illerinde kuvvetli olacak.
Bazı illerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 20 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 23 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 20 derece.
- Diyarbakır 24 derece.
- Gaziantep 25 derece.