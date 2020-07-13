Salyangoz fabrikasında kazan patladı: 1 ölü

Zonguldak'taki bir salyangoz işleme fabrikasında patlama meydana geldi. Buhar kazanındaki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 09:40 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 09:41

Salyangoz fabrikasında kazan patladı: 1 ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.

Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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