SAM Başkanı Yılmaz, İstanbul'da akademisyenlerle buluştu

Klasik yöntemlerin artık yeterli olmayacağına işaret eden Yılmaz, "Yeni karar alma süreçlerinde akademisyenlerimizin yapacağı katkılara ihtiyaç var. Bilim camiası ile bürokrasi arasında daha sağlıklı ve karşılıklı desteğe dayanan bir ilişki kurulması, ülkemiz için de önemli bir sinerji yaratacaktır." diye konuştu.



Dışişleri Bakanlığı ile akademi arasındaki bağın güçlenmesi ve akademisyenlerin dış politikada karar alma süreçlerine katkı vermelerini sağlamak amacıyla harekete geçtiklerine dikkati çeken Yılmaz, SAM'ın akademik dergisi "Perceptions" ve yayın organı "SAM Papers" hakkında da bilgi verdi.



Yılmaz, bu yayınları ülke politikalarına destek verecek bir perspektifle ele alıp güçlendirmek ve akademisyenlerin politika oluşturmaya daha fazla katkı sunacakları bir noktaya taşımak istediklerini, devlet ile akademinin sürekli istişare halinde olmaları gerektiğini söyledi.



Perceptions dergisini, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu konuları dosya yapan ve bunu ileri taşımaya çalışan bir dergi olarak yayınlamaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, SAM Papers'i de güncel konular hakkında somut, daha analitik, gerçek sorunlara cevap verebilecek ve politika önerileri yapılabilecek bir formata dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.



AKADEMİSYENLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



Daha önce Ankara'da da benzer bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, ilerleyen günlerde üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölüm başkanları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı.



Yılmaz, düzenlenecek çalıştay ve paneller çerçevesinde akademik dünyayla olan işbirliğini daha ileri taşımaya öncelik vereceklerini belirtti.



Diğer düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde ilerlemek istediklerinin altını çizen Yılmaz, "SAM'ın diğer düşünce kuruluşlarıyla yarışacağı değil işbirliği içinde yürüyebileceği ve Türkiye'de bu zeminin yükseltilmesine katkı sağlayan bir araç olarak görüyorum." diye konuştu.