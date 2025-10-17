Saman balyalarında 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda saman balyalarının arasına gizlenmiş 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

çerçevesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin dorsesinde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda, saman balyalarının arasına gizlenmiş halde 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

