Saman balyası yüklü TIR devrildi

Şanlıurfa’da saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Saman balyası yüklü TIR devrildi

Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında M.E.O.'nun kullandığı TIR, yapımı devam eden yolda ilerlerken kontrolden çıktı.

Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken içerisindeki saman balyaları ise yola savruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoldaki saman balyaları ve tır iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

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