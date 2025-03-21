Saman dolu çatı yandı, mahalleli sokağa döküldü

Sakarya’da evin çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü.



Yangın, Akyazı ilçesindeki Altındere Osmanağa Mahallesi’nde A.Ş.’ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi.



Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı.