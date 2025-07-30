Saman yüklü kamyonet yandı: Genç çift ağır yaralı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyonette bulunan A.D. ve eşi S.D. ağır yaralandı.

Saman yüklü kamyonet yandı: Genç çift ağır yaralı

'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu Köyü yakınlarında 39 yaşındaki A.D. yönetimindeki FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ile kamyonetteki eşi S.D. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çift, yoğun bakımda tedaviye alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...