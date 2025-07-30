Saman yüklü kamyonet yandı: Genç çift ağır yaralı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyonette bulunan A.D. ve eşi S.D. ağır yaralandı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu Köyü yakınlarında 39 yaşındaki A.D. yönetimindeki FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ile kamyonetteki eşi S.D. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çift, yoğun bakımda tedaviye alındı.
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