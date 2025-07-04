Saman yüklü römorktan kanala düşen genç ölü bulundu

Suya düşen 3 işçi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, Mustafa Arlak (20) ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.



Suda kaybolan Mustafa Arlak'ı arama çalışması başlatıldı.



Arama çalışmalarına Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi ile Yozgat ve Kayseri’den gelecek ekipler de katıldı.

8 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI



Çalışmaların 8. saatinde Mustafa Arlak'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.



Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak Nevşehir’e gelen Arlak'ın 20 gün önce Gülşehir’de evlendiği öğrenilirken, bir hafta sora da Tokat’a askerlik için gideceği öğrenildi.

Olay sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.