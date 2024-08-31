Saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı



Kaza, Kahramanmaraş - Pazarcık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 63 AFL 656 plakalı saman yüklü tır, S.Ç. yönetimindeki 45 Z 7648 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 8 yaralı, itfaiyenin çalışmaları sonrası otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerince tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.