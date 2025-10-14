Samandağ’da ev küle döndü

Hatay'da müstakil bir evde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde bulunan müstakil evde çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Soğutma çalışması gerçekleştirilen ev kullanılmaz hale geldi.

