Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Kırılan sembol tamir için sökülerek atölyeye götürdü.

Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı

Samandağ Belediyesi'nin bir süre önce sahile yerleştirdiği logodaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı.

Ekipler, sembolü sökerek atölyeye götürdü.

Sembolün onarımı tamamlanınca, yeniden logoya eklenecek. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...