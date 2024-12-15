Samandağ'ın logosundaki kalp sembolü kırıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin sahile yerleştirdiği Samandağ logosundaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı. Kırılan sembol tamir için sökülerek atölyeye götürdü.
Samandağ Belediyesi'nin bir süre önce sahile yerleştirdiği logodaki kalp şeklindeki sembol, rüzgar nedeniyle kırıldı.
Ekipler, sembolü sökerek atölyeye götürdü.
Sembolün onarımı tamamlanınca, yeniden logoya eklenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Hatay