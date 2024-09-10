Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.



Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.



Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.