Samanlık alevlere teslim oldu
Sakarya'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sakarya’nın Kocaali ilçesi Çukurköy Mahallesi’nde A.Y.’e ait bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede samanlık ve çevresini sardı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
