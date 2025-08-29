Samanlık alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesi Çukurköy Mahallesi’nde A.Y.’e ait bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede samanlık ve çevresini sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.