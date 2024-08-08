Samanlıkta yangın çıktı! Tütün, buğday ve samanlar kül oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, samanla birlikte yüzlerce kilo tütün ve buğday da kül oldu.

Samanlıkta yangın çıktı! Tütün, buğday ve samanlar kül oldu

Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde Arif Başyiğit'e ait samanlıkta henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Selendi ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında, 6 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 1.5 ton tütün, 4 ton çavdar ve buğday, 700 paket saman kül oldu.

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