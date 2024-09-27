Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Samet Şeker'den acı haber
Müge Anlı'da aranan Samet Şeker'den acı haber geldi. Aramalar sonunda Samet Şeker'in cenazesine ulaşıldı. Aile şüpheli bir şekilde ölen Şeker'in kız arkadaşı Melisa'dan şüphelendiklerini dile getirdi.
22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Genç adam, 50 kişilik bir ekip tarafından aranıyor. Çalışmalar Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı.
Samet Şeker’in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.
Aracın içerisende yapılan aramada Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinden sonra Şeker’in cansız bedeni morga kaldırıldı.
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