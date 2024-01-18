Sami Er kimdir? (AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er'in biyografisi)

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlamıştır.



Er, meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle adım atmıştır. Askerlik görevini 1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak yerine getirdikten sonra, 1992-1993 yıllarında Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.



2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.



2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.



Sami Er, çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.



2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup, şu anda 61 yaşında olan Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.