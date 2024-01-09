Samos Adası’ndaki ceset Denizlili kayıp iş insanına ait çıktı

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.



Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.



Tekneden düştüğü değerlendirilen iş insanını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.



Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık’ta öğlen saatlerinde Samos Adası’nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos’ta bir hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti. Bu gelişme sonucunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişime geçti.



Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi’nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.



DNA EŞLEŞTİ



Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası’nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi.



Kayıp iş insanı Yasin Cinkaya’nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. Yasin Cinkaya'ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin