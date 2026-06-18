SAMP-T sistemi Konya'da konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye 'deki dördüncü NATO hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır." dedi.

"Ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir." diye konuşan bakanlık kaynakları, "Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek 'Tam Harekât Kabiliyeti'ne ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GELİNEN SON DURUM

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakanlık, Başkentte hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Bakanlık kaynakları, "Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." dedi.

ABD-İRAN ANLAŞMASI

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonucunda çatışmaların sona erdirilmesini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren MSB kaynakları, "Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesinin büyük önem taşındığının belirtildiği açıklamada "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.

Kaynaklar, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.